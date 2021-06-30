Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в 1/8 чемпионата Евро-2020 над командой Швеции.

Поздравление он опубликовал в Фейсбуке вскоре после окончания противостояния на стадионе в Глазго.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата. Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!" - сказано в посте президента.

Он добавил, что "сегодня не было вас и нас".

"Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!" - закончил поздравление приветствием националистов Зеленский.

Интересно, что в президентском Твиттере текст поздравления другой, но с такой же концовкой.

"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect - вы настоящие бойцы! Беседину - здоровья. Слава Украине!" - написал Зеленский в микроблоге.

Напомним, Украина выиграла у шведов со счетом 2:1.

"Страна" вела онлайн этого тяжелого и зрелищного матча.