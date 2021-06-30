Сотрудники Университета Северной Каролины (США) изобрели оригинальный способ нейтрализации попавшего в организм коронавируса с помощью специальных наноловушек. После введения в организм они становятся ложной приманкой для спайкового белка вируса.

О новой методике борьбы с коронавирусом сообщается на сайте университета.

Вирус SARS-CoV-2 с помощью спайкового белка цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), который находится на поверхности клетки человека, и проникает в нее. Ученые решили не бороться с вирусом напрямую, а обхитрить его. Для этого они ввели в организм частицы сфероидных клеток легких человека (LSC) с такими же рецепторами ACE2. Когда вирус попал в организм, эти клетки стали для него ложными целями и не позволили ему размножиться. Таким образом, заключили авторы разработки, коронавирус даже при попадании в организм не может заразить его.

Одно из преимуществ такого метода в том, что ложные клетки вводятся неинвазивными методами, с помощью ингаляции. Кроме того, по словам ученых, аналогичные методы уже используют при борьбе с другими респираторными инфекциями, поэтому начать производство препаратов с ловушками можно будет уже в ближайшем будущем.

"Сконцентрировавшись на защите организма, а не на самом вирусе, который продолжает мутировать, мы получили возможность разработать терапию, которая будет эффективна долгое время", - заявил один из авторов исследования.

Он добавил, что вакцина заставляет организм бороться с вирусом, и чтобы размножаться дальше, он мутирует. В случае запуска наноловушек, организму не придется противостоять вирусу, так как ложные клетки будут брать удар на себя.

Специалисты Университета Северной Каролины уже проверили этот метод лечения на мышах и на макаках. Тесты показали, что LSC-приманки снижают воспаление и фиброз в легких, а также значительно ускоряют процесс выведения вируса из организма. Поэтому уже в обозримом будущем мы можем ожидать появление эффективных препаратов от коронавируса в виде ингаляторов.

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