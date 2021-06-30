В Кременчуге Полтавской области местный житель решил сделать доброе дело. Он приобрел за собственные средства материалы, чтобы "подлатать" дорогу в районе колесных завода, а их у него украли.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Х** Кременчуг.

Отмечается, что мужчина приобрел цемент и оставил его на обочине, а сам на мгновение отвернулся набрать песка. В этот момент по дороге ехала Газель, водитель которой выбежал из машины, быстро погрузил в нее цемент и двинулся дальше.

Возмущенный мужчина пожаловался на это местным активистам. Те, в свою очередь, опубликовали в Сети публикацию о дерзкой краже стройматериалов. На нее отреагировали неравнодушные жители и купили снова цемент.

Мужчина отремонтировал дорогу, и в результате все остались довольны...включая водителя, который нагло украл цемент.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал закон, который позволит платить за ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro.

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