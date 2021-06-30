Запад укрепляет контроль над Украиной

Запад додавил Владимира Зеленского и его команду. Вчера она капитулировала, приняв главное условие по установлению инструментов западного контроля над политической и судебной системами Украины.

Произошло эту путем принятия правок к двум скандальным законам – о судоустройстве и об ответственности за недостоверное декларирование, игры вокруг которых длились еще со времен Петра Порошенко.

После Майдана Запад установил практически полный контроль над внешней политикой, военными вопросами и вопросами безопасности Украины. Но внутренняя политика и экономика, несмотря на все усилия "вашингтонского обкома" продолжала находится, преимущественно, по контролем местных сил - спайки чиновников, политиков и олигархов.

Но сейчас наступает переломный этап.

Если принятые вчера правки реально начнут действовать, то Запад через НАПК, НАБУ и САП будет иметь гораздо больше влияния на политический бомонд Украины, чем президент или олигархи вместе взятые. Потому что можно сколько угодно вкладывать в конверты для депутатов монобольшинства, но эти суммы мало что будут значить, если только Запад через свои "антикоррупционные" инструменты будет решать, кто может пользоваться деньгами из конвертов, а кто должен сесть за них в тюрьму.

То же касается и судебной системы. Считается, что решающее влияние на назначение судей, переданное вчера "независимым зарубежным экспертам", призвано устранить влияние исполнительной власти на судебную. Однако очевидно, что западные эксперты независимы только от украинской власти – и при этом полностью зависимы от пула послов "Большой семерки" (а фактически – от посольства США). И тут тоже заказывает музыку не тот, кто платит, а тот, кто контролирует.

При этом видимых причин для того, чтоб власть пошла на такую сдачу суверенитета нет. Экономическая ситуация не критическая и не требует срочного получения кредитов МВФ. На какие-то шаги навстречу пожеланиям украинской власти по вступлению в НАТО и ЕС Запад демонстративно не идет.

Остается разве что опасения какого-то сильного политического давления (например, провоцирование внутренних потрясений), на которое могут пойти "внешние управляющие" из Вашингтона. Либо, что еще более вероятно, приближенные к власти люди, получившие доступ к большим коррупционным потокам, опасаются блокировки счетов или же уголовных дел на Западе. То есть - оказались подвешенными на крючок. И вынуждены потому делать то, что им скажут.

Нельзя правда исключать, что через какое-то время, если власти посчитают свое положение более уверенным, положения по международным экспертам попытаются "откатить назад". Но, как мы видим по многолетним безуспешным попыткам снять со своего поста главу НАБУ Артема Сытника, которые предпринимали сначала при Порошенко, а потом и при Зеленском, отыграть назад ситуацию с внешним управлением Запад не дает.

А потому возвращение суверенитета Украины невозможно без изменения в целом курса страны - прекращения войны, нормализации отношения с соседями, отказа от ориентации на МВФ.

Пока же власть будет двигаться в логике постмайданного геополитического курса, усиления внешнего управления неизбежно.

ФОП-майдан: летняя репетиция

Вчера снова напомнил о себе майдан предпринимателей. Движение "Save ФОП" впервые за последние месяцы провело акции протеста на Банковой и возле Верховной Рады. Пока скорее предупредительные, чем действенные. Но на осень обещают, что все будет гораздо серьезнее.

И это вполне реально. Ведь, когда в прошлом году принимались самые жесткие в истории страны нормы по вводу кассовых аппаратов и другим способам контроля за малым бизнесом, введение в действие большинства из них перенесли на 1 января 2022 года. То есть осталось всего полгода, чтобы определиться, кто окажется победителем в этом противостоянии.

Так что осень будет последним шансом для ФОПов отстоять свою налоговую вольницу. Больше того, если им не удастся заставить парламент отменить фискальную революцию, это станет стимулом для власти продолжить усиление налогового давления.

Поэтому не следует ожидать, что все закончится так же, как вчерашний перфоманс с гробом. Через пару месяцев все будет по-взрослому.

Повышение пенсий: в 75 можно и подождать?

Вчера стало известно об очередном постановлении, принятом втихомолку правительством. На этот раз речь идет о переносе сроков повышения пенсий для тех, кому исполнилось 75.

Принимать закрытые от общества решения по вовсе не секретным вопросам уже стало традицией для украинской власти. Все началось еще в 2008-м, когда тройка тогдашних лидеров государства подала в НАТО заявку на получение ПДЧ, не проинформировав об этом даже парламент. Но предыдущие власти все же скрывали от народа преимущественно глобальные политические решения. Нынешнее же правительство применяет эту практику большей частью к социальным вопросам.

Совсем недавно был скандал в связи с тем, что в закрытой части заседания Кабмина приняли решение об ужесточении правил получения субсидий, о чем стало известно лишь постфактум – когда документ появился на сайте правительства.

Теперь же, спустя почти полгода после принятия решения, стало известно о том, что Кабмин перенес дату повышения пенсий гражданам в возрасте 75-79 лет с 1 июля на 1 октября. Правка была принята еще в феврале, но всплыла только сейчас – поскольку, собственно, подошел срок для выплаты повышенных пенсий.

Решение объясняют дефицитом средств. Однако такое объяснение не дает ответа на вопрос – почему же нужно скрывать непопулярные меры от людей. Объяснение может быть только одно: правительство боится нанести удар по рейтингам президента и его партии, поэтому не решается объявить о своих решениях публично.

Однако это глупо: ведь непопулярные меры все равно всплывают, и скандал оказывается еще сильнее – поскольку недовольство сутью решения дополняется недовольством от того, что все держат в тайне.

Детям без прививок запретят ходить в школы?

Впрочем, скрывая ради рейтингов одни непопулярные решения, власть одновременно бьет по тем же рейтингам, выдвигая весьма радикальные инициативы. Именно так вчера произошло с новым главным санитарным врачом Игорем Кузиным, сменившим ушедшего на повышение Виктора Ляшко. Он заявил о том, что Минздрав предлагает не пускать в школу детей, не привитых от коронавируса.

Кроме того, Кузин предложил обязать вакцинироваться всех сотрудников сферы обслуживания – что звучит нелепо в стране, где полная вакцинация никак не перевалит за полтора процента от общего количества населения.

Но если насчет сферы обслуживания главсанврач просто опережает события, то насчет детей – просто прожектерство, которое не подтверждается вообще ничем.

Теоретически Минздрав, правда, дал разрешение прививать детей. Но на практике это разрешение ни к чему не привело: официальных способов вакцинировать ребенка по-прежнему нет.

На данный момент существуют три официальных способа получить прививку: через трудовые коллективы, в поликлиниках и в пунктах вакцинации. В трудовых коллективах, понятно, детей быть не может. В поликлиниках вакцинируют только пенсионеров. Наконец, если зайти на Helsi для записи в пункт вакцинации, то сразу увидишь предупреждающую надпись: только для совершеннолетних.

И возникает вопрос: как можно говорить о запрете ходить в школу непривитым детям в стране, где вакцинировать детей негде? Возможно, Кузин имел в виду далекую перспективу – но ведь сотни тысяч людей воспринимают подобную информацию так, будто речь идет о сегодняшнем дне. И можно только представить, что они говорят о власти, озвучивающей подобные инициативы.

Украина – в четвертьфинале Евро-2020

Вчера завершилась переполненная сенсациями 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Символически она завершилась матчем команды, которая самой последней вскочила на подножку поезда плей-офф, – сборной Украины. Но вскочила, чтобы занять свое место среди элиты – в четвертьфинале.

Матч со шведами дался тяжело. Хотя скандинавы отдыхали на два дня меньше, создавалось ощущение, что устали обе команды одинаково. Лишь в первые полчаса наши выглядели свежее (когда и забили первый гол), а потом подсели – и игра стала равной.

К тому же обе команды осторожничали: желание выйти в четвертьфинал удерживало и украинцев, и шведов от массированных атак. Скорее всего, дело дошло бы до послематчевых пенальти, но вмешался случай: шведы остались в меньшинстве после грубого фола на Беседине, а у нас уставшего Ермоленко на 106-й минуте заменил фактический дебютант Довбик. И именно он на 121-й минуте сделал счет победным для Украины.

Теперь нас в четвертьфинале ждет Англия, а шведам остается только кусать локти из-за того, что они помогли украинской сборной выйти в плей-офф.

Впрочем, по итогам 1/8 финала кусать локти приходится многим из тех, кого считали фаворитами своих пар. Ведь до четвертьфинала большинство из них не дожили.

Прежде всего речь идет, конечно, об участниках "группы смерти", из которой в 1/8 финала вышли два последних чемпиона мира (Франция с Германией) и последний чемпион Европы. В результате выяснилось, что группу F назвали "группой смерти" только для того, чтобы все ее победители умерли уже в 1/8 финала.

Падение Франции, Германии, Португалии и Нидерландов задолго до решающих матчей Евро-2020 значительно сузило круг фаворитов турнира. По сути, теперь к ним можно отнести только Италию, Англию и Испанию, но ни одна из этих сборных не выглядела в 1/8 финала настолько убедительно, чтобы с ними не могло произойти то же, что в последние дни произошло с четырьмя грандами-неудачниками. Разве что Англия прошла немцев достаточно спокойно.

Провал победителей всех международных турниров последних восьми лет, безусловно, заставляет задуматься об общем снижении уровня европейского футбола. Однако зрители в целом от этого только выиграли: воскресные матчи испанцев с хорватами и французов с швейцарцами были суперзрелищем для зрителей. И наверняка – не последними зрелищами, которые подарит этот странный, но захватывающий Евро.