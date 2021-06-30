В Полтаве к правоохранителям за помощью обратился мужчина 1978 года рождения, который сообщил, что в помещении ветеринарной клиники охранник с признаками алкогольного опьянения грозит предметом, похожим на оружие.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила, что мужчина, 1985 года рождения, во время конфликта с посетителями заведения, совершил один выстрел из пневматического пистолета.

Также полицейскими установлено, что мужчина находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Результат обследования показал 2 промилле алкоголя в крови.

Начальник Полтавского райуправления полиции, сообщил, что полиция изъяла оружие, а на нарушителя составила два административных протокола: по статье 173 (мелкое хулиганство) и статье 179 (Пребывание на работе в нетрезвом состоянии) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Актуально все обстоятельства конфликта выясняются".

В случае доказательства вины судом мужчине грозит штраф или общественные работы до 60 часов, или исправительные работы до двух месяцев или административный арест до 15 суток.

Ранее "Страна" рассказывала, что СБУ задержала в Киеве охранника ТРЦ, который вместе с сообщником торговал оружием.

Также мы писали о том, как в центре Киева охранники Басты вытолкали националиста.