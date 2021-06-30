Министерство обороны России опубликовано видео сопровождения над Черным морем российскими самолетами голландского фрегата Evertsen, который следовал в сторону Керченского пролива.

Ролик появился на Ютубе.

Инцидент произошел 24 июня. Тогда российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 были подняты в воздух, когда фрегат Военно-морских сил Нидерландов изменил курс и последовал в направлении Керченского пролива.

После того как фрегат продолжил изначальный курс, экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования.

В российском военном ведомстве заверили, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Об инциденте в Черном море первым сообщило оборонное ведомство Нидерландов. Там заявили, что самолеты неоднократно беспокоили Evertsen примерно с 15:30 до 20:30 по местному времени. Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и ракетами класса "земля-воздух".

А министр обороны Нидерландов сказала, что фрегат Evertsen имел право находиться возле берегов Крыма.