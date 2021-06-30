Министерство транспорта США намерено ограничить авиасообщение с Белоруссией из-за задержания 23 мая в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщило 29 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, о соответствующих шагах будет объявлено уже во вторник. Bloomberg пишет, что ограничительные меры были разработаны Минтрансом США в сотрудничестве с Государственным департаментом.

Агентство напоминает, что ранее американские власти из-за инцидента с самолетом компании Ryanair уже объявили о приостановке действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года.

На фоне этого, указывает Bloomberg, ограничительные меры со стороны Минтранса будут носить "символический характер", поскольку авиасообщения между двумя странами уже фактически нет. Меры призваны показать, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен задержанием Протасевича.

Между тем Протасевича и его подругу Софию Сапегу уже выпустили из тюрьмы и перевели под домашний арест. "Страна" разбиралась, с какой целью власти Минска это сделали.

Также мы сообщали, что крупный российский авиаперевозчик грузов, частная группа "Волга-Днепр" отказалась летать через территорию Беларуси.