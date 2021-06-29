В Афганистане боевики террористической организации "Талибан" напали на один из крупнейших городов страны Газни. Также они захватили три района одноименной провинции и около 30 сотрудников правительственных сил безопасности.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на члена совета провинции Газни Фатиму Рахими.

По словам Рахими, боевики атаковали Газни с южной стороны, где за последние сутки они установили контроль над тремя районами провинции Газни. Это районы Ходжа Умари, Вагаз и Мукур.

В районе Мукур талибы захватили базу афганской национальной армии с десятками единиц бронетехники и большими складами с оружием и боеприпасами. В ходе ожесточенных боев правительственным силам пришлось отступить.

Как спрогнозировал депутат афганского парламента от провинции Газни Худад Ирфани, такими темпами талибы очень скоро займут всю территорию провинции.

Тем временем представители "Талибан" объявили, что за последние сутки под их контроль перешли пять районов страны.

Минобороны Афганистана в свою очередь заявило, что за последние 24 часа в ходе боев были убиты 235 талибов и более 160 ранены.

Представитель правительственных сил безопасности Аджмал Омар Шинвари сказал, что недавно сформированные силы ополчения против талибов по всей стране будут бороться с боевиками под эгидой афганской армии.

Газни расположен юго-западнее Кабула, он является административным центром одноименной провинции. По данным на 2006 год, его население составляло 150 тысяч человек. После ввода американских войск в Афганистан в городе была размещена радиолокационная станция.

Между тем военные силы США покидают Афганистан, вывозя свою технику в том числе на самолетах советской разработки.

Ранее "Страна" прогнозировала, что будет в стране после ухода американских войск.