Глава российского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал увеличение летальности от коронавируса. По его словам, смертность может вырасти в 3-5 раз.

Его слова приводит "Интерфакс".

"В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1–2%, а порядка 5–10%", - считает специалист. По его мнению, это произойдет из-за того, что коронавирус постоянно мутирует.

Он сделал вывод, что вакцинация совершенно необходима и поддержал позицию российского минздрава, который утверждает, что повторные прививки следует делать каждые полгода даже тем, кто переболел.

"Переболеть в легкой форме не значит, что защитился", - сказал Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи утверждает, что если в течение двух-четырех месяцев будет вакцинирована большая часть населения стран, около 70%, то общество будет защищено от этого возбудителя.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ переболевших COVID-19 сохраняется в среднем в течение полугода и постепенно угасает.

Между тем в Украине хотят запретить работу невакцинированных от коронавируса сотрудников сферы обслуживания.