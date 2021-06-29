В нидерландском оборонном ведомстве прокомментировали инцидент в Черном море, где 24 июня российские истребители приблизились к фрегату ВМС страны Evertsen.

Реакцию приводит агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

По данным прессы, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд назвала действия России безответственными и сказала, что Нидерланды "оповестят Россию об этом".

"Evertsen имел все права на то, чтобы плыть там. Нет никаких оправданий для такого рода агрессивных действий, которые также необоснованно увеличивают риск несчастных случаев", - сказала министр.

Как писала "Страна" за день до инцидента с нидерландским кораблем произошел похожий с британским эсминцем Defender, наделавший много шума. 23 июня российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили этот корабль из вод около Крыма. Defender зашел в Черное море для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.

Сначала Британия отрицала этот инцидент, потом же стало известно, что решение о проходе эсминца вблизи Крыма принял лично премьер страны Борис Джонсон.

"Страна" разбиралась, повторится ли подобные провокации во время учений Украины и стран НАТО Sea Breeze, которые стартовали 28 июня.