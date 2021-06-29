В минобороны России отреагировали на обвинение Нидерландов в том, что российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 24 июня несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к фрегату Evertsen, симулируя атаки. В ведомстве заверили, что самолеты летали на безопасном расстоянии, после чего фрегат изменил курс от "границы РФ" в Черном море.

Заявление ведомства приводит ТАСС.

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - обрисовали ситуацию в военном ведомстве.

Там добавили, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту. Также в минобороны отметили, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме заявления минобороны опубликовало видео пролета самолетов над иностранным судном.

Между тем в Нидерландах заявили, что фрегат Evertsen имел право находиться возле берегов Крыма.

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