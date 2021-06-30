Торгово-промышленная группа Fozzy Group опубликовала заявление о прекращении сотрудничества с маркетинг-директором одного из стартапов Вячеславом Баранским, чьи полномочия были приостановлены на время расследования.

Компании не понравились высказывания сотрудника в соцсетях по поводу концертов российского рэпера Басты в Украине, которого пытались травить украинские националисты.

Баранский, комментируя наезды на Пасту националистов, написал: "Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села" и "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"?"

На эти записи внимание компании Fozzy Group обратил обвиняемый в убийстве одесский радикал Сергей Стерненко. Он заявил о своей надежде, что "такое создание", то есть Баранский, будет уволен.

После этого в Fozzy Group заявили, что Вячеслава сложил полномочия на время расследования. И сейчас заявили, что он больше не работает в компании.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности. Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", - сказано в заявлении.

Ранее мы писали, что концерт Басты в Одессе посетил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Страна" рассказывала, как националисты пытались устроить акцию протеста против концерта рэпера в Киеве, но вызвали у окружающих только глухое раздражение.