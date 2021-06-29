В 22:00 начнется матч Украины и Швеции, в котором решится, кто выйдет в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу и встретится там со сборной Англии, которая сегодня победила Германию, забив ей два мяча.

В фан-зоне Киева, обустроенной возле ТЦ "Гулливер" уже собираются сотни болельщиков, чтобы смотреть матч на большом экране.

Напомним, что сборная Швеции успешно стартовала на турнире, заняв первое место в группе "Е". Они обыграли сборные Словакии и Польши, а также сыграли вничью с испанцами.

Сегодняшний соперник подопечных Андрея Шевченко очень сильный. Шведы отлично играют в обороне, 88% своих голов забивают во второй половине игры

"Страна" будет следить за ходом матча в онлайн-репортаже.

Напомним, что сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, как одна из четырех команд, занявших третье место в своей группе.

Сработал один из двух подходящих для украинской команды сценариев, которые рассматривала "Страна".

Благодаря крупной победе сборной Испании, которая не оставила камня на камне от обороны команды Словакии - 5:0, победе сборной Бельгии, которая забила два мяча финнам и вопреки безумной воле к победе, которую проявили поляки в матче с командой Швеции, выигравшей - 3:2, подопечные Андрея Шевченко стали как минимум четвертой сборной из шести команд, занявших третьи места в своей группе.