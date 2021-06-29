Шевченковский районный суд Киева на заседании 29 июня продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемой по делу убийства Павла Шеремета Юлии Кузьменко. На такой же срок суд продлил действие обязательств для другой обвиняемой по тому же делу Яны Дугарь.

Заседание суда транслировалось на Ютуб-канале "Судебная власть Украины".

Вердикт суда, заседание которого длилось без малого восемь часов (с учетом перерыва), объявила председательствующая судья Оксана Голуб.

"Суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь Яне", - провозгласила судья.

Следующее заседание по делу убийства журналиста назначено на 27 июля на 11:00.

Как писала "Страна", 22 июня Шевченковский райсуд продлил на два месяца действие меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в убийстве Шеремета Андрею Антоненко.

Мы также рассказывали, что Дугарь приходила в Офис президента на встречу с Андреем Ермаком. А в мае сам президент Владимир Зеленский заявлял, что переписывается с этой женщиной.