Во вторник, в России внезапно скончался известный 32-летний актер Ростислав Гулбис. Он снимался в таких популярных фильмах и сериалах, как "Полицейский с Рублевки", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Кома".

Как сообщила его агент Катерина Гольцман, по предварительной информации, причиной смерти стал острый приступ панкреатита. Гулбису оказали помощь в больнице, но спасти его не удалось, поскольку у него развилась почечная недостаточность и начался отек легких.

"Чернобыль. Зона отчуждения". Гулбис запомнился по роли лейтенант Коломейца -

пограничника с неоднозначной ориентацией. После этих съемок его начали узнавать на улице. На пробы Гулбис попал случайно - проводил подругу на кастинг.

В одном из интервью актер рассказывал, что для этой роли ему пришлось подключать братьев, которые живут в Украине, чтобы они помогли ему с акцентом.

Кадр из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения"

"Полицейский с Рублевки". В двух сезонах этого популярного комедийного сериала актер сыграл опера Олега Елисеева - умного полицейского, у которого не ладится с личной жизнью.

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки". Ростислав Гулбис в центре

"Кома". Это полнометражный фильм. В центре сюжета - архитектор, который после аварии впал в кому. Очнувшись, он блуждает по лабиринтам комы и пытается выбраться. Гулбис сыграл одного из обитателей странного мира комы по кличке Гном.

В фильме "Кома"

Ростилав Гулбис родился в семье дирижера. С детства играл на скрипке, гитаре, ударных. окончил музыкальную школу, но с музыкой свою профессию связывать не стал. В выпускном классе он решил, что будет поступать на актера.

Ростислав Гулбис со скрипкой

Учился в Институте театрального искусства рекламы и шоу-бизнеса на актерско-режиссерском факультете.

Талантливого выпускника пригласили в театр имени Рубена Симонова в Москве. Он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Вдовий пароход", "Желе", "5 миллионов долларов".

С 2011 года Гулбис начал сниматься в эпизодических ролях в сериалах - "Следственный комитет", "Солдаты". Потом ему достались узнаваемые роли - "Полицейский с Рублевки", "Чернобыль. Зона отчуждения".

Визитка актера

Актер не был женат, детей нет. СМИ писали, что он находился в отношениях с девушкой-психологом.