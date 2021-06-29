В пакистанской провинции Синд Высший суд заблокировал китайскую сеть TikTok, обвинив ее неуважении к исламу и в способствовании росту преступности. Об этом сообщает The News.

Работа соцсети приостановлена менее чем через три месяца после того, как Пакистан отменил предыдущий запрет сети TikTok.

Группа пакистанских юристов инициировала обращение в Верховный суд страны с просьбой ввести запрет на работу TikTok, связав эту соцсеть с ростом преступности и употребления наркотиков.

Представляя свои аргументы в суде, адвокат заявителя отметил, что Высший суд города Пешавар ранее запретил сеть TikTok, поскольку некоторые видео, загруженные на эту платформу, являются "аморальными и противоречат учению ислама".

Напомним, в начале июня президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который запрещал использование TikTok и WeChat.

Ранее "Страна" писала о том, что создавшая TikTok компания удвоила свою выручку в прошлом году.

Также мы сообщали, что российские школьницы сожгли ферму во время съемок видео для TikTok.