На концерте российского рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) в Одессе, который прошел 27 июня, побывал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Совместное фото с экс-чиновником опубликовал в Сториз своего Инстаграма Dj Vegas.

На снимке широко улыбающийся Богдан позирует в одесском клубе "Ибица", одной рукой обнимая автора аккаунта в Инстаграм, а во второй держа трубку от кальяна.

Судя по фото, Богдан хорошо повеселился. Фото: instagram.com/partywithvegas

Напомним, перед выступлением в Одессе Баста дал два концерта в Киеве, и на оба являлись националисты. Они пытались дискутировать с посетителями и даже бросали дымовые шашки, но ничего кроме раздражения и гнева у фанатов рэпера не вызвали.

Как писала "Страна", с гастролями Басты в Украине был связан один скандал - и тоже с участием националистов. Маркетинг-директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский высказал поддержку в соцсетях российскому рэперу Басте. В результате по наводке виновного в убийстве человека националиста Сергея Стерненко его уволили.