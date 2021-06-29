В России внезапно скончался 32-летний актер Ростислав Гулбис, известный по фильму "Кома", сериалам "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Полицейский с Рублевки".

По данным российских журналистов, артист умер в Костроме, где участвовал в съемках клипа для группы Гудтаймс и должен был во вторник прийти на мероприятие, связанное с сериалом "Полицейским с Рублевки".

"Когда Ростислав не явился в положенный час, его начали искать костюмеры. Выяснилось, что Гулбиса еще вчера госпитализировали в костромскую первую окружную больницу. Его девушка сказала, что с панкреатитом - такое уже было три года назад и прошло без последствий. Сегодня актер умер", - сообщает телеграм-канал Mash.

Смерть Ростислава Гулбиса подтвердил и агент артиста Екатерина Гольцман.

"Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи, - это приступ панкреатита", - сообщила агент и добавила, что коронавирусом артист не болел.

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