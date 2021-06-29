Каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в мире страдают повышенным артериальным давлением (АД), то есть гипертонией. А всего такое состояние является характерным для почти одного миллиарда человек. В свою очередь в Украине, по данным исследования STEPS, у трети населения (34,8%) был повышен АД или гипертензия. Об этом сообщает Минздрав.

Медики напомнили, что гипертония является основной причиной преждевременной смерти во всем мире.

"АД показывает степень давления крови на кровеносные сосуды во время систолы (сокращения сердечной мышцы) и диастолического (расслабления сердечной мышцы). Величина артериального давления определяется, главным образом, силой сердечных сокращений, количеством крови, которую выбрасывает сердце при каждом сокращении, сопротивлением, оказываемым току крови стенками кровеносных сосудов (особенно периферических)", - говорится в сообщении.

Диагноз гипертонии подтверждают при повторном визите пациента в медучреждение, обычно через 1-4 недели после первого измерения. Гипертония диагностируется, если при двукратном измерении в разные дни систолическое артериальное давление пациента ≥ 140 мм рт.ст., и / или диастолическое артериальное давление ≥ 90 мм рт.ст.

Для всех взрослых:

Оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт. ст., а диастолическое - менее 80 мм рт. в .;

Нормальное - 120-129 / 80-84 мм рт.ст. или менее 130/80 мм рт.ст.

Высокое нормальное - 130-139 / 85-89 мм рт.ст.

Факторы возникновения артериальной гипертензии:

семейная история гипертонии

возраст старше 65 лет

сопутствующие заболевания (диабет или болезни почек)

пол (у женщин гипертонию обнаруживают чаще)

повышенный уровень холестерина

низкая физическая активность

потребление соли более 5 г в день

чрезмерный вес и ожирение

употребление пищи с насыщенными жирами

употребление продуктов с трансжирами

низкое количество потребленных овощей и фруктов в рационе

курение и употребление алкоголя.

Проявления гипертонии:

головная боль (чаще всего - в затылочной или теменной части)

периодический шум в ушах

потемнение в глазах и головокружение

боль в области сердца

учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии

ощущение удушья



Как предотвратить гипертонию:

Уменьшите употребление соли, пищи с насыщенными жирами, продуктов с трансжирами и следуйте сбалансированного питания.

Ведите физически активный образ жизни.

Откажитесь от курения и употребления алкоголя.

Регулярно посещайте врача, если у вас отягощенный семейный анамнез.

Также медики напомнили, что здоровый образ жизни помогает предотвратить своевременно диагностировать гипертонию и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В некоторых случаях радикальное изменение образа жизни позволяет избежать медикаментозной терапии у пациентов с гипертонией 1 степени.

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