У перенесших COVID-19 иммунитет держится шесть месяцев и угасает через год
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ переболевших COVID-19 сохраняется в среднем в течение полугода и постепенно угасает.
Как говорится в сюжете телеканала "Первый севастопольский", об этом чиновница заявила на совещании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", - сказала Голикова.
Она добавила, что необходимо учитывать новые мутации коронавируса, при заражении которыми у переболевших может развиваться инфекционный процесс из-за частичного "ускользания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета.
В связи с этим и с учетом рекомендаций ВОЗ для достижения коллективного иммунитета нужно проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного COVID-19.
В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко называл такие же сроки. По его словам, иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 держится полгода.
Между тем по данным недавнего исследования, иммунные клетки не менее года выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы коронавирусом или привиты от него.