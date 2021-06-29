Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ переболевших COVID-19 сохраняется в среднем в течение полугода и постепенно угасает.

Как говорится в сюжете телеканала "Первый севастопольский", об этом чиновница заявила на совещании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", - сказала Голикова.

Она добавила, что необходимо учитывать новые мутации коронавируса, при заражении которыми у переболевших может развиваться инфекционный процесс из-за частичного "ускользания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета.

В связи с этим и с учетом рекомендаций ВОЗ для достижения коллективного иммунитета нужно проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного COVID-19.

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко называл такие же сроки. По его словам, иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 держится полгода.

Между тем по данным недавнего исследования, иммунные клетки не менее года выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы коронавирусом или привиты от него.