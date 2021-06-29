На заседании 29 июня Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий отмену штрафов для жителей неподконтрольных Киеву территорий, которым приходится въезжать на подконтрольные через Россию. Правда, отмена будет действовать временно и касается не всех.

Как видно из карточки документа под №5478 на сайте парламента, во втором чтении его поддержали 292 нардепа.

Сейчас въезд из "ЛДНР" через РФ карается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен. А те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года уже штрафовали за аналогичные действия, влекут штраф от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

Однако в условиях закрытия или ограниченной работы КПВВ жители Доньасса лишены возможности законно выезжать на подконтрольные территории Украины.

"Это привело к существенному увеличению случаев выявления в пунктах пропуска на украинско-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка выезжают с временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации", - говорится в тексте проекта закона.

Между тем жителям "ЛДНР" необходимо ездить на подконтрольные Украине территории по разным причинам, в первую очередь для получения медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или в связи с обучением.

Поэтому на период действия карантина или на время блокировки работы КПВВ решено было отменить штрафы.

Однако такое послабление будет действовать не для всех, а только если нарушение при пересечении границы произошло "по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины". К ним относится тяжелая болезнь или смерть близких родственников, возвращение к зарегистрированному месту жительства, выезд на учебу и некоторые другие. При этом наличие гуманитарных оснований должно быть документально подтверждено.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как жителям Донбасса приходится приезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Точно также ездят и жители подконтрольной части Украины на неподконтрольную.

Как писала "Страна", сегодня Рада также разрешила украинским морякам подтверждать дипломы без экзаменов и поборов за них.

Кроме того, парламент намерен запретить детям покупать лекарства.