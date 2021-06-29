В среду, 30 июня, в Украине снова ожидается жара и грозовые дожди почти на всей территории Украины. По данным синоптиков, без осадков будет лишь на востоке страны и в Херсонской области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью осадков в Украине не прогнозируют. Отдельные кратковременные дожди и грозы ожидаются в дневные часы. Местами синоптики не исключают шквалов 15-20 м/с т выпадения града.

Температура воздуха ночью опустится до +14-19 градусов. В среду днем воздух прогреется до +27-33.

В Киеве в последний день июня также прогнозируют грозу. Ночью температура воздуха +16-18, в дневные часы - до +28-30 градусов.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в среду в Украине над западными областями пройдет зона встречи воздушных потоков. Именно в таких местах льют дожди и гремят грозы с различными сопутствующими явлениями типа шквалов, града и даже смерчей.

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