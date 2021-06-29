В Киеве состоялась встреча украинских военных с делегацией сухопутных войск вооруженных сил Турции. На ней турецкая сторона выразила заинтересованность в привлечении своих инструкторов к подготовке личного состава Вооруженных сил Украины.

Об этом 29 июня сообщила в Фейсбуке служба по связям с общественностью командования сухопутных войск ВСУ.

О задействовании инструкторов сказал во время совместного брифинга военный атташе при посольстве Турецкой Республики полковник Дженгиз Чевик.

Визит Турецкой делегации состоялся в рамках договоренностей командующего сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сирского и командующего сухопутных войск Турции генерала Умита Дюндара, которые были достигнуты во время встречи в Турции в марте этого года.

"Во время моего последнего визита в Турцию мы встретились с генералом Умитом Дюндаром. Мы достигли договоренностей о проведении учений личного состава в наших тренировочных центрах. Мы имеем большой опыт, которым мы можем поделиться и обменяться, потому что наши армии сейчас участвуют в боевых действиях. Я уверен, что этот визит даст мощный импульс к развитию нашего сотрудничества в будущем", - сказал на встрече Сирский.

Турецкая делегация планирует посетить учебные центры сухопутных войск ВСУ для ознакомления с ходом подготовки рядового, сержантского и офицерского составов.

Между тем в Украине стартовали военные учения "Си бриз - 2021" с участием сил НАТО.

За ходом учений после инцидента у берегов Крыма с британским эсминцем внимательно следит Россия.