В селе Белки Хустского района Закарпатской области дети забросали камнями машину "Скорой помощи", на которой медики приехали на вызов. В результате было разбито окно и повреждена дверь автомобиля.

Об этом пресс-секретарь Национальной полиции Закарпатья Татьяна Щеголова сообщила "Общественному".

Начальница Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кинив рассказала, что огда врачи находились в помещении и предоставляли людям медицинскую помощь, представители цыганской национальности бросали камни в автомобиль.

По словам начальницы Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кинив, когда врачи находились в помещении и предоставляли людям медицинскую помощь, представители цыганской национальности бросали камни в автомобиль.

"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой ". Никто из работников не получил телесных повреждений", - рассказала Кинив.

По словам пресс-секретаря полиции, когда на место происшествия приехали правоохранители, нарушителей там уже не было. На данный момент идет проверка, уголовное производство не открыто.

Напомним, в Запорожье хулиганы забросали камнями электровоз и травмировали машиниста.

Также сообщалось, что под Харьковом забросали камнями электричку. Один из камней разбил окно и попал в голову пассажирке.