Украинцы, которым нужно оценить имущество (для продажи, уплаты налогов и другое) рискуют получить неприятный сюрприз. Их недвижимость по документам может оказаться существенно дороже, чем стоит на самом деле, а это значит, что вырастут и суммы налогов.

Фонд госимущества запустил новый сервис по автоматической оценке, а также программу для регистрации отчетов по оценке недвижимости.

И со старта работы новой системы начались проблемы.

Оценщики уже паникуют- система предлагает им оценивать объекты гораздо дороже из рыночной стоимости.

"Гараж по 6458 гривен за квадратный метр", "Сделала справку по старой хате в селе. Клиент будет в обмороке. Я посчитала в три раза дешевле, но не успела зарегистрировать", - пишет в профильном чате оценщик Людмила. "Я сформировала справку, стоимость ровно в два раза дороже", - отмечает ее коллега Елена. "У меня в три раза дороже", - добавила оценщик Виктория.

"В системе идет завышенная оценка, это огромные суммы налогов для людей", — подтвердил нам руководитель оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

При этом в Фонде госимущества, куда мы обратились за комментариями, заверили, что сервис работает нормально.

Разбирались, почему имущество украинцев вдруг резко подорожало, и какими дополнительными расходами это чревато.

Е-оценка для квартир и земли

Оценка имущества, в частности, недвижимости или земли (которая не подпадает под мораторий на продажу сельхозугодий - он действует до 1 июля 2021 года), как правило, нужна при подготовке договоров купли-продажи, дарственной или наследства.

С продажи жилья в старом фонде украинцы платят 1% от оценочной стоимости в качестве госпошлины и 1,5% военного сбора (если речь идет о первом проданном за год объекте). С продажи каждого последующего объекта платится уже налог в 5% от оценочной стоимости плюс 1% госпошлины и 1,5% военного сбора, то есть, всего 7,5%. При продаже недвижимости, которой вы владеете не более трех лет в объектов в новостройках 7,5% от стоимости нужно платить уже в первого проданного за год объекта, - пояснила нам руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.

Если речь идет о дарственной, то тут налог составляет 18% НДФЛ плюс 1% госпошлины и 1,5% военного сбора - всего 20,5% от оценочной стоимости объекта.

Поэтому в сумме оценки важна каждая копейка. Ранее практиковалось занижение оценки, что позволяло существенно срезать налоги. Но в последние годы все отчеты по оценке регистрируются в общей базе, и оценщики не рискуют "экспериментировать" с ценниками. Поэтому, как говорят эксперты, сложилась более-менее честная оценка недвижимости.

Но буквально в один день все поменялось.

Фонд госимущества запустил свой новый продукт — единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения стоимости и автоматического формирования справок. Сервис работает по ссылке evaluation.spfu.gov.ua

Любой желающий может заказать справку об оценке объекта недвижимости (е-справку), которая будет действовать в течение 30 календарных дней со дня ее формирования и может быть использована при расчете дохода физлица от продажи ил обмена недвижимости, принятого в наследство или подарок имущества, - пояснили в ФГИ.

Такие справки для граждан являются бесплатными, в отличие от услуг оценщиков (в среднем они стоят порядка тысячи гривен за оценку объекта).

Но, если вы не согласны с автоматическим отчетом, можно по-прежнему обращаться к оценщикам. Их отчеты также регистрируются в Единой базе и действуют в течение 6 месяцев с даты оценки. Чтобы пользоваться базой, оценщики должны зарегистрироваться в ней по электронной печати. Также должны пройти регистрацию нотариусы, чтобы получать выписки из базы.

"Оценивает в 2-3 раза дороже"

При этом, как говорит нам Роман Рябов, сразу же возникло несколько проблем. Первая - оценщики массово не могут зарегистрироваться в системе. «Не признается электронная подпись, выдается ошибка, когда оценщик пытается пройти регистрацию и пр»,- говорит Рябов. Вторая, куда более существенная проблема, — система не пропускает отчеты, которые, по ее расчетам, оказались "заниженными".

"К примеру, пытался зарегистрировать отчет по квартире в Харькове за 30 тысяч долларов. Но система не пропускает этот отчет, рекомендует изменить оценку, причем, поставить сумму вдвое выше - порядка 60 тысяч долларов. На такую завышенную оценку уже масса жалоб от оценщиков со всей Украины", - говорит Роман Рябов.

Что подтверждают и другие оценщики. "У меня новая база работает отлично, но цифры по стоимости проходят в 4 раза дороже, чем пропускала старая база", - отмечает Ольга Королевич. "Вот заказчики обрадуются, что оценка в 2-3 раза дороже", - иронизирует Елена Карунская.

"Получается, что люди, которые заказали оценку, должны будут или платить налог от завышенной суммы, то есть, переплачивать, и солидно, либо откладывать сделку в надежде, что разбирательства как-то помогут решить этот вопрос", - говорит Роман Рябов.

К примеру, если с квартиры в 30 тысяч долларов госпошлина и военный сбор (всего 2,5%) составляют 750 долларов, то с резко «подорожавшего» жилья придется заплатить уже 1,5 тысячи долларов.

На объектах с ценниками повыше переплаты вообще космические - речь идет о тысячах долларов "лишних"налогов.

"Фонду, очевидно, нужно потребовать от разработчика как-то по-другому настроить интерфейс. Доказать, что сейчас система выдает завышенную оценку, проще простого -достаточно просто ознакомиться с рыночными предложениями на специализированных площадках"- говорит Роман Рябов.

В Фонде госимущества, куда мы обратились за комментариями, сказали, что сервис работает нормально. Оценка формируется по рынку. «База считает по аналогам и предложениям рынка», - пояснили нам в ФГИ. Также в Фонде отметили, что всегда есть возможность обратиться в Фонд с запросом или апелляцией по поводу оценки.

Более подробный комментарий о принципах работы нового сервиса в Фонде пообещали предоставить на днях. Мы опубликуем его как только получим.

"Не знаю, чего тут больше - технических недоработок или попыток сбить с граждан больше денег в бюджет. Характерно, что система считает исключительно в пользу государства. Информации о занижении программой оценки пока не поступало",- иронизирует Рябов.