Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому осуществлять ремонт аэропортов и дорог можно будет в обход процедуры через электронную систему государственных закупок Prozorro.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Данный закон позволяет выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривен.

Кроме того, разрешается без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины. Говорится о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье. Такие закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.

"Принятие законопроекта обеспечит дальнейшую реализацию выполнения Антимонопольным комитетом Украины своих полномочий как органа обжалования, непосредственно способствовать эффективной защите прав и охраняемых законом интересов субъектов обжалования и проведению процедур публичных закупок в соответствии с принципами, определенными Законом, что в целом обеспечит усовершенствование и развитие всей сферы публичных закупок", - говорится в пояснительной записке.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости.

Также сообщалось, что К5,4 млрд грн, выделенных на 30-летие независимости Украины, пойдут не только на торжества, но и на различные масштабные инфраструктурные проекты..