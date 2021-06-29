Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил информацию "Страны" о том, что 29 июня руководитель делегации и первый президент Украины Леонид Кравчук перенёс операцию на сердце.

Однако подробности состояния здоровья Кравчука Арестович раскрыть отказался, сославшись на личную просьбу Леонида Макаровича.

"Сам факт операции подтверждаю. Операция была сегодня. Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопросы самочувствия он ещё перед операцией попросил меня не комментировать", - сказал "Стране" Арестович.

Как сообщала "Страна", Кравчук пропустил вчерашнее торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 25-й годовщине Дня Конституции. Его пресс-секретарь Оксана Сибирцева заявила СМИ, что политик плохо себя чувствует.

А сегодня нам стало известно, что первый президент Украины перенес плановую операцию на сердце. Об этом рассказал источник "Страны" в окружении экс-президента.

Проблемы с сердцем у политика уже несколько лет: в 2017 году ему провели стентирование сердца.