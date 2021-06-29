В Москве от последствий коронавируса скончался известный режиссер и клипмейкер 45-летний Вадим Шатров, который сотрудничал с Алсу, Юрием Шевчуком, Борисом Гребенщиковым, группой "Сплин" и еще многими другими звездами российского шоубизнеса. Смерть наступила во вторник, 29 июня.

Об этом сообщила его супруга Жанна Карабалаева, которая сейчас также переносит пневмонию.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких - 55%", - написала она на своей странице в Facebook и добавила, что у ее супруга был диагностирован Covid-19.

О госпитализации Шатрова стало известно 22 июня.

Среди клиентов клипмейнера были такие исполнители, как MакSим, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы "Сплин", "Animal ДжаZ", "Мельница" и "Браво", Дельфин, Noize MC и другие артисты.

Одна из последних его работ - клип для МакSим на песню "Спасибо".

К слову, и сама певица МакSим сейчас пребывает в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом. "Страна" разбиралась, что известно о состоянии звезды российского шоубизнеса.

Также мы сообщали, что в Монако от ковида умер российский миллионер из списка Forbes, занимавшийся секретными военными разработками.