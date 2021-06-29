США приветствуют принятие Верховной Радой законопроекта 3711-Д об обновлении правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей, в котором решающее право голоса получаются представители западных структур. Об этом посольство США в Украине написало в своем микроблоге в Twitter.

"США приветствуют принятие законопроекта 3711-Д при поддержке различных партий, цель которого обновить Высшую квалификационную комиссию судей, и с нетерпением ждут окончательный текст документа с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховную Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к комплексной судебной реформы", - говорится в сообщении.

Также американские дипломаты добавили, что с нетерпением ждут быстрого принятия законопроекта №5068, который предусматривает аналогичные принципы формирования Высшего совета правосудия.

"Соединенные Штаты готовы поддержать наших украинских партнеров на пути внедрения законопроекту 3711-Д и реализовать эту историческую возможность обновить судебную систему Украины в интересах всего украинского народа", - говорится в заявлении.

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада поддержала законопроект №3711-Д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Согласно новому закону, членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов - трое действующих судей или судей в отставке и три независимых международных эксперта, чей голос будет решающим при отборе кандидата в комиссию.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что принятия этого законопроекта требуют Запад и МВФ.

Также мы сообщали о заявлении ОПЗЖ, что законопроект о судебной реформе закрепит внешнее управление Украиной, поэтому политсила голосовать за него не будет.