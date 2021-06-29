Российские истребители создали небезопасную ситуацию возле фрегата военно-морских сил Нидерландов Evertsen в Черном море, когда фрегат находился к юго-востоку от аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Нидерландов.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки на корабль.

"Самолеты неоднократно беспокоили Evertsen примерно с 15.30 до 20.30 по местному времени. Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "земля-воздух", предназначенными для поражения цели с воздуха. После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Evertsen", - говорится в сообщении.

Капитан фрегата назвал такие действия российских военных безответственными и небезопасными и агрессивными.

Evertsen является частью британской ударной группы перевозчиков. Фрегат ПВО и командования патрулирует Черное море вместе с британским HMS Defender. Корабли тренируются с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

Напомним, 23 июня британский эсминец зашел в воды Черного моря возле аннексированного Крыма. Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

При этом в посольстве Великобритании заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.