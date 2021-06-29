В российском Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на трубе гимн Украины. Никто из очевидцев, даже люди в форме, не пытались помешать мужчине.

Соответствующее видео распространили в интернете.

На кадрах видно, мужчину, который стоит на табуретке с трубой в руках. Он показывает рукой на людей и предлагает им сыграть гимн Беларуси и гимн Узбекистана, после чего начинает исполнять на трубе гимн Украины.

В это время вокруг на очень много людей, мимо проходит даже рота людей в форме. Однако никто их присутствующих не мешает и не прерывает музыканта.

Напомним, в 2020 году в Киеве две девушки пели гимн Российской Федерации, а молодой человек снимал их на видео. Возмущенный прохожий, услышавший гимн РФ, набросился на них с кулаками.

Также сообщалось, что прошлой весной во время киевляне, которые находились на самоизоляции спели гимн Украины из окон жилого комплекса.

Ранее "Страна" писала, что 21 ноября депутаты Сюртовской сельской территориальной громады (с. Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполняли гимн Венгрии во время принятия присяги.