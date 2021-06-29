"ОПЗЖ" заявила о необходимости смены власти в стране. Фото: zagittya.com.ua

Партия "Оппозиционная платформа- за жизнь" отреагировала на поддержку парламентом правки к законопроекту о судоустройстве, благодаря которой иностранцы получают решающий голос при формировании Высшей квалификационной комиссии судей. В политсиле назвали это целенаправленной сдачей суверенитета Украины.

Соответствующее заявление появилось 29 июня на сайте "ОПЗЖ".

"Под диктовку МВФ правительство уже почти разрушило медицину, образование и загоняет украинцев в нищету. Зе-команда открывает доступ иностранцев к скупке земли и природных ресурсов, и только с ведома кредиторов проходят назначения в антикоррупционные органы. При этом иностранные надсмотрщики над государственными компаниями получают миллионные зарплаты за разорение украинских предприятий. А теперь под внешний контроль "слуги" собираются поставить еще и все украинское правосудие", - говорится в заявлении партии.

"При рассмотрении законопроекта о судоустройстве провластное парламентское большинство проголосовало за очередную антиконституционную поправку. Эти "народные депутаты" отдали иностранным ставленникам контроль над формированием Высшей квалификационной комиссии судей. Теперь представители иностранных кредиторов получат ключевую роль в формировании судейского корпуса Украины. Иностранным кредиторам нужны судьи-марионетки, которые будут защищать только их интересы", - заявляет "Оппоплатформа".

В связи с такими действиями партия выступила против "так называемой судебной реформы, затеянной властью", расценив ее как откровенную сдачу национальных интересов.

"Сидящая на кредитной игле бездарная Зе-команда превращает Украину в кредитную колонию. Вместо обещанного народовластия и демократии украинский народ получил антинародный диктат кредиторов и их марионеток. Украине нужна власть, которая будет защищать интересы народа. Обеспечит развитие экономики, избавит страну от кредитной зависимости и восстановит национальный суверенитет. Чем скорее состоятся новые выборы, тем больше у Украины шансов сохранить свою независимость", - считают в партии.

Ранее "Страна" приводила требование посольства США отдать право на формирование судебных органов международным экспертам.

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