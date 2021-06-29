Турецкая оборонная компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт с "Мотор Сич" на поставку 14 вертолетных двигателей. Соглашение заключено во вторник, 29 июня, сообщается на официальной странице турецкого предприятия в Twitter.

"Мы подписали соглашение с "Мотор Сич" на поставку 14 двигателей для многофункционального тяжелого боевого вертолета", - говорится в сообщении.

При этом сумма контракта и дата его выполнения не указываются.

Напомним, в апреле 2021 года после поездки Зеленского в Турцию появились предположения, что президент Украины мог привезти из Стамбула и непубличные договоренности, которые могут касаться как закупок беспилотников "Байрактар", так и возможной продажи туркам акций предприятия "Мотор Сич", отобранных у китайцев.

Как сообщалось, в марте 2021-го на заседании СНБО приняли решение вернуть завод "Мотор Сич" в государственную собственность "конституционным способом".

Ранее "Страна" писала о том, что экс-главе ФГИ предъявили подозрение из-за приватизации "Мотор Сичи" 27 лет назад.

Также мы сообщали, что летом 2017 АО "Мотор Сич" на аэродроме "Мокрая" в Запорожье представило первый украинский вертолет.