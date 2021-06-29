В четверг, 1 июля, в 16:00 Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Народные депутаты рассмотрят девять законопроектов, среди которых скандальные законопроекты об олигархах и о коренных народах.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, согласно тексту законопроекта о коренных народах, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такая формулировка по сути означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом.

"Страна" подробно разбиралась, кто попал в коренные народы и почему о них заговорил президент РФ Владимир Путин.

Также сообщалось, что законопроект об олигархах президент Зеленский внес в Раду как неотложный 2 июня. Понятие "олигарх" в нем обозначается как лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни.