Власти польского города Тарнува решили приостановить действие соглашения о сотрудничестве с украинским Тернополем, которое было подписано 20 лет назад - в апреле 2001 года. Причиной этого стало присвоение коммунальному стадиону в Тернополе имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. При этом в Польше Шухевича считают одним из ответственных за Волынскую трагедию.

Об этом сообщается на сайте Тарнува.

После консультаций с Институтом национальной памяти и МИД Польши власти Тарнува газвали неприемлемыми действия тернопольчан по прославлению командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

Расторжение сотрудничества с Тернополем поддержали 18 депутатов, двое воздержались.

Напомним, 5 марта в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

В свою очередь посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя и потребовал немедленной его отмены.

Вскоре в Министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление Израиля по поводу присвоения Тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, заявив, что "дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

На фоне этого мэрия польского города Замостье заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем, а Институт нацпамяти Польши выразил протест из-за присвоения стадиону имени Шухевича. "Страна" подробно разбиралась в этом конфликте.