Верховная Рада одобрила за основу законопроект о национальном сопротивлении. Фото: "Страна"

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины одобрила за основу законопроект президента Владимира Зеленского "О национальном сопротивлении", который предусматривает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов. 

"За" соответствующий документ  №5557 проголосовали 318 народных избранников в ходе очередного заседания парламента.

В пояснительной записке к законопроекту, указаны следующие цели и задачи:

  • формирование в Украине национального сопротивления;
  • содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;
  • определение задач территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
  • установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления;
  • нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

Документ предусматривает порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления.

Напомним, 25 мая  президент Зеленский подал в Раду законопроект №5557. Законопроект подробно разбирала "Страна". По сути речь идет о создании новых вооружённых формирований, которые будут контролировать людьми, назначаемыми напрямую президентом.

Также сообщалось, что 9 июня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту к принятию законопроект "О национальном сопротивлении".

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