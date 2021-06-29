Рада поддержала законопроект Зеленского о "национальном сопротивлении"
Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины одобрила за основу законопроект президента Владимира Зеленского "О национальном сопротивлении", который предусматривает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.
"За" соответствующий документ №5557 проголосовали 318 народных избранников в ходе очередного заседания парламента.
В пояснительной записке к законопроекту, указаны следующие цели и задачи:
- формирование в Украине национального сопротивления;
- содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;
- определение задач территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления;
- нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.
Документ предусматривает порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления.
Напомним, 25 мая президент Зеленский подал в Раду законопроект №5557. Законопроект подробно разбирала "Страна". По сути речь идет о создании новых вооружённых формирований, которые будут контролировать людьми, назначаемыми напрямую президентом.
Также сообщалось, что 9 июня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту к принятию законопроект "О национальном сопротивлении".