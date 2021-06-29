Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины одобрила за основу законопроект президента Владимира Зеленского "О национальном сопротивлении", который предусматривает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

"За" соответствующий документ №5557 проголосовали 318 народных избранников в ходе очередного заседания парламента.

В пояснительной записке к законопроекту, указаны следующие цели и задачи:

формирование в Украине национального сопротивления;

содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;

определение задач территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления;

нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

Документ предусматривает порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления.

Напомним, 25 мая президент Зеленский подал в Раду законопроект №5557. Законопроект подробно разбирала "Страна". По сути речь идет о создании новых вооружённых формирований, которые будут контролировать людьми, назначаемыми напрямую президентом.

Также сообщалось, что 9 июня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту к принятию законопроект "О национальном сопротивлении".