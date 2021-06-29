В этом году в Украине могут поставить точку в многолетней неопределенности с Большим государственным гербом. Президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Правда, выяснилось, что Владимир Зеленский предложил утвердить не тот эскиз, который победил на конкурсе в прошлом году, а вернулся к гербу, который пытались утвердить еще во времена правительства Юлии Тимошенко в 2009 году.

Тогда это сделать не удалось.

"Страна" разбиралась, почему о гербе сейчас вдруг вспомнили и что известно о новом-старом эскизе, который вынесли на рассмотрение депутатов.

Зачем герб хотят принять именно сейчас?

Требования к большому гребу кратко описаны в 20-й статье Конституции. На нем обязательно должны быть два элемента: малый государственный герб (это нынешней тризуб) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображен казак с мушкетом.

Малый герб, трезубец, утвердили еще в 1992 году, а вот большой до сих пор не приняли, хотя попытки были. Самых значительных было две.

В 2009 году проект герба предложил Кабмин Юлии Тимошенко, правда, он так и не дошел до голосования в Раде. В 2020 году о намерении принять большой герб заговорили в "Слуге народа".

"За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование Конституции Украины, которое предусмотрено в 92-й статье, и не имеем закона, который бы регламентировал Большой государственный герб Украины", - заявил тогда первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Слуги" подняли эту тему, судя по всему, чтобы поколебать "патриотическую" монополию Петра Порошенко. Поэтому сторонники экс-президента сразу идею большой версии герба раскритиковали, заявляя, что есть дела и поважнее.

В итоге на уровне министерств объявили конкурс и даже выбрали победителя. Объявили об этом общественности. Далее за него должны были голосовать депутаты.

Но герб-победитель раскритиковали в соцсетях за архаичность и шароварщину, и эту идею отложили.

Претензии к смысловому содержанию этого эскиза герба были следующие: если архангел Михаил представляет Киев, и это еще можно понять, то, почему из всех остальных регионов присутствует только Львов, ведь Лев не был даже символом Галицко-Волынского княжества или Королевства Галиции и Ладомерии (так регион назывался при Австрийской империи), а только символом Львова.

В 2021 году, выступая с трибуны Верховной Рады по поводу Дня Конституции, Владимир Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Он сказал, что надеется, что к 30-летию независимости в этом вопросе будет поставлена точка.

Первоначально все подумали, что он будет выносить на суд депутатов тот самый проект, победивший на конкурсе в прошлом году.

Но президент, видимо, все ж таки впечатлился критикой этого эскиза и совершил ход конем - достал из старых запасов проект герба, предложенного еще 12 лет назад.

Видимо таким образом у Зеленского хотели убить сразу двух зайцев - и не заставлять Раду голосовать за сильно дискредитированный прошлогодний герб, но и при этом и новый конкурс не объявлять, чтоб успеть до Дня независимости. , но похоже на то, что Банковая торопиться поставить галочку с гербом ко Дню независимости. Поэтому взяли, то, что уже было из готового.

Вспомним историю нового эскиза, которая: к слову, весьма непростая.

Шахтеров решили убрать. Как создавали герб 2009 года

В 2009 году Кабмин Юлии Тимошенко предложил свой вариант большого Государственного герба Украины.

Он был такой: синий щит с золотистым знаком князя Владимира (трезубец), справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Львова), над щитом - корона, под щитом - переплетенные калина и колосья пшеницы.

Герб, предложенный в 2009 году и поддержанный сейчас Зеленским

Герб этот был нарисован командой украинских художников. Над эскизом в разное время работали Александр Ивахненко, Виталий Митченко, Сергей Якутович. В разное, поскольку, такой вариант в Минкульте условно утвердили еще в 1996 году. Его авторы - Митченко и Ивахненко.

Итоговый вариант утверждать не спешили. Министерство культуры продолжал принимать работы на конкурс, пока к 2009 году не решили вернуться к варианту 96-го года. Историки-геральдисты посчитали его целесообразным и правильным. Замечания вызывала лишь художественная проработка.

Обновить и осовременить герб поручили Сергею Якутовичу, который делал эскизы для фильма Владимира Бортко "Тарас Бульба". Один из авторов эскиза, Александр Ивахненко, к этому времени уже умер.

"Я видел множество вариантов гербов. Там и шахтеры фигурировали с молотками, и девушки были. Все что угодно, но это все было вымышлено, это были эмблемы, а не гербы... Я понял, что изображение нужно оживить, одновременно убрав все лишнее. Герб выглядел немного слабым, его нужно было сделать веселым, оптимистичным, минималистическим и одновременно непохожим ни на какие другие гербы. Это было полтора месяца изнурительной работы", - рассказывал в интервью газете "День" Якутович.

По его словам, он пересмотрел более 60 вариантов казаков и более 30 вариантов изображений львов, прежде чем определился с окончательным рисунком.

"Мне кажется, что лев выглядит таким дерзким, немного тщеславным, но веселым, он будто верит в свою победу, он оптимистичен и жизнеспособен. Справа стоит запорожский казак. Вместе казак и лев держат наш традиционный трезубец и стоят на желто-голубой ленте. Внизу также изображены колосья пшеницы и кисть калины — как символы достатка" - сообщил художник в интервью.

Кстати, тогда он предположил, что, несмотря на то, что его эскиз прошел правительственную и президентскую инстанции, его могут не утвердить в Раде, поскольку герб может стать частью политической игры.

И в 2009 году (а это был год перед выборами президента, на которые шла Юлия Тимошенко), его так и не вынесли на рассмотрение Верховной Рады. Рисунок отвергла профильная комиссия, поскольку у депутатов возникли претензии к компетентности комиссии и художественному исполнению герба.

За что критиковали этот герб

Критики заявляли, что в гербе, предложенном в 2009 году, была представлена западная Украина и Гетманщина, а восток и юг, у которых есть свои исторические символы - нет. То есть эта претензия та же, что и к прошлогоднему гербу-кандидату.

Также такой герб называли архаичным, поскольку на нем есть отсылки ко временам средневековья, а вот о нынешней Украине напоминал лишь сине-желтый флаг. В соцсетях герб и вовсе прозвали "дрессировщик со львом".

Других удивляла корона наверху. На этот момент обратил внимание соавтор малого герба-трезубца Андрей Гречило. Он вообще заявил, что большой герб Украине не нужен в принципе, поскольку у нас нет монархического прошлого.

"Большие гербы, как правило, имеют страны с монархическим строем и традициями. В таких государствах как Российская или Австро-Венгерская империи с новыми территориальными приобретениями менялись титулатура монарха и большой герб", - пояснял геральдист в интервью "Би-Би-Си".

Украинский публицист и историк Олесь Бузина в 2009 году писал, что княжеский венец к галицкому льву не подходит - это нарушение геральдических правил.

"Галицкий лев на рисунке символизирует Галичину. Но Галичина имела статус королевства. Во времена Австро-Венгрии она официально именовалась "Королевство Галиция и Лодомерия" и вместе с "герцогством Буковина" (да-да, было и такое, если кто забыл!) входила в состав империи Габсбургов. А Киевская Русь — это не королевство, а всего лишь княжество. То есть, по западноевропейской терминологии, — герцогство — более низкое по статусу государственное формирование. Значит, нужно либо убирать из проекта большого герба вздыбленного льва и заменять его чем-нибудь менее статусным — например, гуцулом с трембитой или одесским рыбаком, или же вместо княжеской короны размещать вверху королевскую. В противном случае, получится международный скандал, и Украина станет посмешищем в глазах Западной Европы, являющейся родиной геральдики и очень дотошно блюдущей все ее тонкости", - анализировал эскиз герба Олесь Бузина.

По его мнению корона в гербе вообще не нужна.

"Да и вообще, если честно, идея с любой короной — хоть княжеской, хоть королевской, никак геральдически не оправданна. Современная Украина — не монархия, а республика. Значит, сверху герба, в лучшем случае, можно бросить гетманскую шапку — символ выборной власти. В Европе в бывших монархиях, ставших республиками, оставляя традиционные геральдические символы, убирали с них все императорско-королевские прибамбасы", - писал Бузина.

Звучат претензии по поводу короны и сегодня.

"Как сказал один мой знакомый историк, который разбирается в геральдике, по поводу предложенного Большого Герба, что вот-вот будет проголосован: "А корона сверху зачем? Мы что, Монархия? Может хотя бы бывшая монархия? Может, они имели в виду, что будущая?", - пишет в Facebook экономист Михаил Кухар.

Но вернемся к предыдущим обсуждениям герба. Тогда говорили, что большой герб понятен для стран с федеративным управлением, где нужна символика, объединяющая территории с большими региональными различиями. Для унитарных же государств большие гербы скорее исключение, чем правило.

К слову, критиковал идею утверждения большого герба тогда и первый президент Украины Леонид Кравчук. Он считал, что это надо было делать раньше, а сейчас вопрос потерял актуальность.

"Было бы очень хорошо еще тогда узаконить большой герб. Однако этого не произошло, время упущено", - говорил он в 2013 году, когда в Раде появилась идея убрать из Конституции требование создания Большого герба.

Однако сейчас мнение Кравчука поменялось.

"Докладывать во время его (проекта закона о Большом гербе - Ред.) рассмотрения на пленарном заседании парламента будет первый президент Украины Леонид Кравчук", - заявил Зеленский в Раде 28 июля.

Судя по всему законопроект постараются принять в ближайшее время. Чтоб успеть ко Дню независимости.