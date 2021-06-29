Зеленский предлагает сделать Большим гербом Украины рисунок, утвержденный при Юлии Тимошенко. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Большом государственном гербе. При этом за основу взят эскиз 2009 года, а не тот, который был отобран конкурсной комиссией в 2020 году.

Соответствующая информация и сам текст инициативы главы государства появился на сайте парламента во вторник, 29 июня.

Главным элементом Большого герба, согласно проекту, является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой.

Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского) под щитом - лента из двух горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Эскиз выполнен в четырех вариантах: цветном (расположен выше), монохромном, линейном и схематическом.

Монохромный вариант эскиза

Линейный вариант эскиза

Схематический вариант эскиза

Согласно тексту законопроекта, Большой герб Украины обязательно воспроизводится на:

официальных символах президента Украины;

большой государственной печати Украины;

печатях президента Украины, Верховной рады Украины, Кабинета министров Украины, Конституционного суда Украины, Верховного Суда;

фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве;

фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

зале заседаний ВР;

денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

В то же время Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.

Также законопроект предлагает запретить воспроизводить изображение Большого герба:

в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;

с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

"За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных этим законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.

Законопроект внесен Зеленским в парламент как неотложный.

Отметим, что данный проект утвердил Кабмин в 2009 году, который возглавляла Юлия Тимошенко. Обсуждаемую в последние годы версию с архангелом Зеленский отбросил.

При этом одобренный действующим главой государства эскиз в 2009 году так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады - профильная комиссия его отвергла, так как у депутатов были претензии к компетентности комиссии и художественному исполнению герба.

Уже 25 августа 2020 года Верховная Рада приняла постановление о проведении нового конкурса на разработку эскиза. Победитель был определен в ноябре - им стал заслуженный художник Украины Алексей Кохан. Он был соавтором при создании Малого Государственного герба в 1992 году, а в 1996 году его эскиз уже побеждал в конкурсе на лучший Большой герб.

Этот вариант герба принципиально отличается от утвержденного Зеленским тем, что на нем представлен архангел Михаил - то есть отдельно обозначен Киев. На груди у архангела мальтийский крест, более присущий католичеству, чем православию.

4 декабря в Окружной административный суд Киева был подан иск о признании недействительными результатов конкурса. Его провели с нарушениями постановлений парламента и правительства, где прописано общественное обсуждение эскизов.

Эскиз, победивший на конкурсе, но отвергнутый Зеленским

Подробнее об истории с разработкой эскизов Большого государственного герба Украины читайте в нашем материале.