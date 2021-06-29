"Страна" спросила у депутатов парламента, сколько денег они тратят в месяц на посиделки в ресторане.

Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что мало ходит по ресторанам, но если и ходит то в пиццерию, так как ее дети любят пиццу.

Ирина Верещук. Фото: Страна

"1000 гривен - не больше", - сказала Ирина Верещук.

Утверждает, что мало ходит по ресторанам и экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

Гео Лерос. Фото: facebook.com/leros.geo

"Раз пять-шесть в месяц бываю и это средний класс ресторанов, и средний чек до 400-500 гривен", - заявил Лерос.

Дмитрий Черный, депутат фракции "Слуга народа" заявил, что в рестораны ходит редко и тратит там пару тысяч.

Дмитрий Черный. Фото: facebook.com/sluganarodu.chornyi.34

"А МакДональдс считается? Ну, 2500 тысячи гривен", - прокомментировал Черный.

А вот его коллега по фракции Марьяна Безуглая не захотела отвечать на данный вопрос и скрылась за дверью парламента.

Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/m.bezuhla

Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что у нее очень редко есть время на посиделки в ресторанах, поэтому не может назвать общую сумму.

Кира Рудык. Фото: facebook.com/kira.rudik

"Ну, не больше нескольких тысяч гривен", - сообщила Рудык.

Ее коллега по парламенту Владимир Вятрович утверждает, что также мало ходит по ресторанам.

Владимир Вятрович. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

"В лучшем случае раз в неделю. Пару сотен гривен", - сообщил Вятрович.

А вот новоиспечённый депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк заявил, что обычно питается дома.

Василий Вирастюк (в центре). Фото: Страна

"Люблю домашнюю кухню. Если мы с женой куда-то ходим, то это максимум китайский ресторан, суши. Недорогой, могу вам подсказать. Гривен 500-600", - сказал Вирастюк.

Также его коллега по фракции Даниил Гетманцев рассказал, что вообще не ходит в рестораны.

Дании Гетманцев. Фото: Страна

"Жена классно готовит. В этом месяце не был в ресторане, в прошлом тоже", - сообщил Гетманцев.

Депутат Вадим Новинский сказал, что ест либо дома, либо у себя в офисе.

Вадим Новинский (в центре). Фото: Страна

"Вы меня когда-то видели в ресторане в Киеве?", - спросил Новинский.

Депутат фракции "Слуга народа" Сергей Гривко признался, что не считал, сколько тратит на походы в рестораны.

Сергей Гривко. Фото: facebook.com/Sergey.Grivko110

"Постоянно встречаюсь с кем-то в ресторанах, заказываем кофе. Может две тысячи, а может и больше", - резюмировал Гривко.

Ранее "Страна" писала о том, что одесский блогер заявил, что нардепа от "Слуги народа" поймали под наркотиками за рулем, но он сам это отрицает.

Также мы сообщали, что "Слуга народа" Безуглая внесла чужие правки в законопроект о реформе СБУ после истечения срока их подачи.