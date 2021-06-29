Нардепы рассказали, сколько денег они тратят на посиделки в ресторанах
"Страна" спросила у депутатов парламента, сколько денег они тратят в месяц на посиделки в ресторане.
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Опросили депутатов, как много они тратят на посиделки в ресторанах ##Киев ##Украина ##Слуганарода ##StranaUA ##Опрос ##Депутаты ##ВерховнаяРада ##Kiev♬ оригинальный звук Strana.ua
Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что мало ходит по ресторанам, но если и ходит то в пиццерию, так как ее дети любят пиццу.
Ирина Верещук. Фото: Страна
"1000 гривен - не больше", - сказала Ирина Верещук.
Утверждает, что мало ходит по ресторанам и экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос.
Гео Лерос. Фото: facebook.com/leros.geo
"Раз пять-шесть в месяц бываю и это средний класс ресторанов, и средний чек до 400-500 гривен", - заявил Лерос.
Дмитрий Черный, депутат фракции "Слуга народа" заявил, что в рестораны ходит редко и тратит там пару тысяч.
Дмитрий Черный. Фото: facebook.com/sluganarodu.chornyi.34
"А МакДональдс считается? Ну, 2500 тысячи гривен", - прокомментировал Черный.
А вот его коллега по фракции Марьяна Безуглая не захотела отвечать на данный вопрос и скрылась за дверью парламента.
Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/m.bezuhla
Глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что у нее очень редко есть время на посиделки в ресторанах, поэтому не может назвать общую сумму.
Кира Рудык. Фото: facebook.com/kira.rudik
"Ну, не больше нескольких тысяч гривен", - сообщила Рудык.
Ее коллега по парламенту Владимир Вятрович утверждает, что также мало ходит по ресторанам.
Владимир Вятрович. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
"В лучшем случае раз в неделю. Пару сотен гривен", - сообщил Вятрович.
А вот новоиспечённый депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк заявил, что обычно питается дома.
Василий Вирастюк (в центре). Фото: Страна
"Люблю домашнюю кухню. Если мы с женой куда-то ходим, то это максимум китайский ресторан, суши. Недорогой, могу вам подсказать. Гривен 500-600", - сказал Вирастюк.
Также его коллега по фракции Даниил Гетманцев рассказал, что вообще не ходит в рестораны.
Дании Гетманцев. Фото: Страна
"Жена классно готовит. В этом месяце не был в ресторане, в прошлом тоже", - сообщил Гетманцев.
Депутат Вадим Новинский сказал, что ест либо дома, либо у себя в офисе.
Вадим Новинский (в центре). Фото: Страна
"Вы меня когда-то видели в ресторане в Киеве?", - спросил Новинский.
Депутат фракции "Слуга народа" Сергей Гривко признался, что не считал, сколько тратит на походы в рестораны.
Сергей Гривко. Фото: facebook.com/Sergey.Grivko110
"Постоянно встречаюсь с кем-то в ресторанах, заказываем кофе. Может две тысячи, а может и больше", - резюмировал Гривко.
Ранее "Страна" писала о том, что одесский блогер заявил, что нардепа от "Слуги народа" поймали под наркотиками за рулем, но он сам это отрицает.
Также мы сообщали, что "Слуга народа" Безуглая внесла чужие правки в законопроект о реформе СБУ после истечения срока их подачи.