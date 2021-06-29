Владелец украинской инвестиционной компании Dragon Capital и президент президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), гражданин Чехии Томаш Фиала не согласен с мнением о его соответствии определению олигарха.

Об этом он сказал в ходе организованной ЕБА дискуссии во Львов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я почитал (законопроект Зеленского об олигархах - Ред.), и юристы почитали. Сказали, что я не подпадаю под него", - ответил бизнесмен на вопрос о возможном включении его в реестр олигархов.

Фиала заявил, что хочет прочесть весь пакет антиолигархических законов. Первый законопроект, по мнению бизнесмена, пока производит впечатление PR-меры, предпринимаемой в условиях невыполнения обещаний о победе над олигархической системой и установлением справедливости в судах и правоохранительных органах.

По мнению президента ЕБА, что олигархов стоит искать среди людей, приближенных к власти. Кроме того, он считает, что запрещать олигархам участвовать в приватизации вряд ли обоснованно, если речь идет о продаже активов в отрасли, в которой покупатель пока не представлен.

Помимо этого, Фиала заявил, что если учесть возможные сроки принятия законопроекта, подавать электронную декларацию включенным в реестр олигархам придется только в 2023 году за 2022 год.

Напомним, Томаш Фиала - не только генеральный директор Dragon Capital, но и основатель и владелец медиа-холдинга "Новое время". В текущем году Фиала купил интернет издание "Украинская правда". В 2021 году Forbes оценил активы бизнесмена в 340 миллионов долларов.

Также, по информации, которая гуляет в политических кругах, Фиала влияет на политику партии и фракции "Голос".

"Страна" уже писала о том, что законопроект об олигархах президент Зеленский внес в Верховную Раду в начале июня. Понятие "олигарх" в нем обозначается как лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни. Олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует трем критериям из следующего списка: