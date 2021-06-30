Ростислав Кравец, адвокат семьи экс-судьи Николая Чауса, встревожен тем, что похищенный в Кишиневе Чаус давно не показывался на публике. А именно - давно не записывал новые видеообращения. В последнее время от имени Чауса в анонимном Телеграм-канале публикуются только некие документы.

"Это может свидетельствовать о том, что Чаус отказался сотрудничать со своими похитителями, как минимум, и озвучивать все эти "сказочные" документы. Да, "он" публикует их в Телеграмм-канале, но самого Чауса не показывают. Вот это и настораживает", - отмечает адвокат.

Кравец подозревает, что Чаус отказался сотрудничать и не верит в свое освобождение. И "компромат", который публикуют от его имени, пока никому не вредит.

"Все предыдущие видео были абсолютно неубедительными. Они только свидетельствуют о его незаконном похищении и удержании. А информация, которая обнародуется в последнее время, никому фактически не вредит, кроме каких-то теоретических репутационных рисков", - уточняет адвокат.

Ростислав Кравец также добавил, что молдавское следствие пока не делится новой информацией о похищении Николая Чауса из Кишинева.

"Там все пока затихло. Их ВСК (Временная следственная комиссия - Ред.) вроде бы готовится обнародовать выводы о причастности Майи Санду и СИБ (Службы информации и безопасности Молдовы - Ред.) к похищению совместно с украинскими спецслужбами", - отметил Кравец.

Кроме того, адвоката настораживает тишина со стороны украинских официальных лиц, а также правоохранителей и полное отсутствие реакции на похищение Чауса от президента Украины Владимира Зеленского.

"Ведь похищение экс-судьи на территории дружественной пока Молдовы совсем не рядовое событие для Украины, однако мы видим якобы полное "равнодушие" к сложившейся ситуации, что еще раз может свидетельствовать о участии в этом первого лица государства Зеленского", - добавил Ростислав Кравец.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая Николай Чаус записал видеообращение. Также он дал интервью в котором рассказал о подготовке к "глобальному привету" недругам. А 17 июня судья сделал новую запись в своем Телеграм-канале, в которой анонсировал разоблачения сотрудников Днепровской прокуратуры, подконтрольных Петру Порошенко.