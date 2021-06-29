Первый президент Украины 87-летний Леонид Кравчук, который вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции, перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает источник "Страны" в окружении экс-президента

Операцию сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук находится в больничной палате. Он восстанавливается после операции.

По словам источника, врачи говорят, что первый президент Украины чувствует себя хорошо, поскольку операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

Тем временем Алексей Арестович, советник главы украинской делегации в ТКГ, подтвердил информацию "Страны" о том, что сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук перенёс операцию на сердце.

Подробности состояния здоровья Кравчука Арестович комментировать отказался, сославшись на личную просьбу Леонида Кравчука.

"Сам факт операции подтверждаю. Операция была сегодня. Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопросы самочувствия он ещё перед операцией попросил меня не комментировать", - сообщил "Стране" Арестович.

Леониду Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы, в январе исполнилось 87 лет. В 2017 году ему сделали стентирование сердца. Кравчук является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский, назначая Кравчука на должность, заявил, что он - опытный человек и имеет авторитет во всей Украине, и связал с первым президентом надежды на продвижение мирного процесса. Осенью прошлого года "Страна" поговорила с Леонидом Кравчуком о переговорах по Донбассу, Минских соглашениях и парламенте.