Власти Турции, где с 1 июля отменят комендантский час, приняли решение в этот же день приостановить прямое авиасообщение с шесть странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление МВД страны.

С 1 июля текущего года до до дальнейшего уведомления приостанавливается прямое авиасообщение с такими странами:

Бангладеш;

Бразилия;

Непал;

Индия;

Шри-Ланка;

ЮАР (Южно-Африканской Республикой).

Кроме того, людям, которые прибывают в Турцию из других пунктов назначения, но которые были в перечисленных странах в течение последних 14 дней, необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда. Также они будут обязаны находиться в карантине в течение 14 дней.

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, Турция решила закрыть свои границы для всех прямых въездов из этих стран, в том числе по суше, воздуху, морю или железной дороге.

Помимо этого, пассажиры, прибывающие из Пакистана и Афганистана, или те, кто находился там в течение последних 14 дней, должны будут пройти после прибытия 10-дневный карантин.

Прибывшие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия.

Людям, прибывающим из других стран, которые могут предоставить документы о том, что они были вакцинированы от коронавируса в течение последних 14 дней или что они вылечились от Cobid-19 за последние шесть месяцев, не нужно будет предъявлять результат ПЦР-теста или проходить карантин.

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