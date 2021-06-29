Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что он не намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Об этом Филатов сообщил в Facebook.

Накануне информация о том, что Филатов якобы собирается идти техническим кандидатом от Владимира Зеленского против Виталия Кличко на следующей президентской кампании, появилась в СМИ. По словам мэра Днепра, делать этого он не намерен.

"Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты. Как минимум, мне это не интересно, а как максимум, уходя в политику, я пообещал Марине, что дальше никуда не полезу. А моя жена - единственный на Земле человек, которого я боюсь", - написал Филатов.

По словам Филатова, его задача - добиться расширения прав местного самоуправления, "а не лезть в дела центральной власти".

"Уважаемые политические интересанты, которые пытаются путем информационных "разгонов" меня спровоцировать. Говорю открыто и публично: не ищите врагов там, где не стоит этого делать. Мне воевать, как дураку с горы катиться, по-моему, в этом уже все убедились. Просто оставьте меня в покое и занимайтесь своими делами", - заявил Борис Филатов.

Кроме того, мэр Днепра сказал, что он намерен и дальше выполнять свою работу, а также развивать партию "Пропозиция".

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос "Страны", собирается ли он баллотироваться в президенты, заявил, что до них еще "дожить нужно".

Также мы писали о том, что на пресс-конференции в конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок, поэтому нецелесообразно оценивать Кличко как потенциального конкурента на следующих выборах.