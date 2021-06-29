Несколько часов бушевала непогода в Запорожье во вторник, 29 июня. Дождь то усиливался, то ослабевал и в конце концов на территории Вознесеновского района областного центра с неба посыпался крупный град. Как говорят очевидцы, градины, диаметр которых доходил до трех сантиметров, стучали по крышам, асфальту, машинам и другим поверхностям не менее пяти минут. Жители города запечатлели непогоду на видео.

Напомним, что спасатели ГСЧС предупреждали о резком ухудшении погоды в Запорожской области во вторник, 29 июня. По данным синоптиков, грозы и шквальный ветер не оставят регион до конца дня.

Как сообщалось, накануне в Польше был зафиксирован случай выпадения рекордной в истории страны градины, которая поразила гигантскими размерами: ее длина по диагонали достигла 13,5 см.

Ранее "Страна" писала о том, что рабочая неделя в Украине начинается с грозовых дождей и жары до +31 и публиковала карту погоды.

Также мы сообщали, что в селе Бобрица Бучанского района, которое расположено в десяти километрах от Киева, а также в Белогородке выпал град размером с куриное яйцо.