Сегодня убывающая Луна находится в знаке Рыб. Это 20-й лунный день, который лучше потратить на активный отдых или увлекательное путешествие. Также можно посвятить себя искусству. Астрологи выделяют три знака Зодиака, для которых нынешние сутки станут наиболее благоприятными. Это Львы, Скорпионы и Тельцы.

Телец (21.04 - -21.05)

Сегодняшний день станет удачным для любых новых начинаний, будь это хобби или бизнес. Уделите внимание своим интересам. Не спешите соглашаться на предложенные перспективы сразу же, старайтесь развивать идеи, предлагайте свои решения. Вы сможете обернуть ситуацию в свою пользу. Впереди вас ждет время перемен. Перед вами откроются прекрасные возможности и вы сможете легко получить все, что захотите. Нужно только отбросить в сторону все сомнения.

Лев (23.07 - 23.08)

Многие Львы, скорее всего, встретят свою судьбу уже этим летом. Особенно это касается одиноких представителей огненного знака. День будет удачным для новых знакомств и важных решений. Тем, кто уже состоит в отношениях, важно уделить внимание любимому человеку, отдохнуть и подумать над тем, чтобы завести ребенка. Если пополнение семьи пока не входит в ваши планы, можете подумать над тем, чтобы обзавестись домашним любимцем, о котором давно мечтали.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы можете решить все проблемы, связанные со здоровьем, а еще найти свое предназначение в жизни. Согласитесь, это немало. Важно уделить внимание оздоровительным поездкам и процедурам, сохранять спокойствие и не сворачивать с выбранного пути. Цель уже близко! На работе уделяйте внимание коллективным проектам. Совместный труд в команде быстрее приведет вас к успеху. Вечером появится шанс встретиться с влиятельными людьми и поработать над некоторыми финансовыми документами.

В целом, день будет благоприятным для организованных людей, которые умеют совмещать работу с отдыхом. Можно позволить себе небольшие покупки, связанные с хобби, подумать над дополнительными источниками заработка и проявить инициативу на любовном фронте. Также полезными станут любые процедуры для укрепления здоровья, развлечения с детьми и активный досуг.

Напомним, в конце июня Тельцов, Весов и Водолеев могут коснуться небольшие ограничения, связанные с рабочими и семейными моментами, а также вопросами отдыха и развлечений.

Также "Страна" публиковала гороскоп с 28 июня по 4 июля. Неделя подарит Близнецам эксперименты с имиджем, а Весов акцентирует на хобби.