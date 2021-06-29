Девять частных университетов уже в этом году смогут зачислять абитуриентов на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции 29 июня, передает корреспондент "Страны".

"Сегодня уже есть девять частных вузов, которые зарегистрировались как возможные получатели мест государственного заказа. Это реализовано согласно одному из пунктов программы президента о равенстве всех форм собственности в образовании", - сказал министр.

Следовательно, уже с этого года частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета.

Напомним, "Страна" писала о том, что в рейтинг лучших мировых вузов в этом году вошли восемь украинских университетов, лучший из них - на 511 месте.

Также мы рассказывали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "университет будущего". Там будут готовить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и аэрокосмосу. Обучение планируется бесплатным, но при условии, что выпускники вуза останутся работать в Украине.