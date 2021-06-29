Верховная Рада вновь поддержала законопроект №4651, который предусматривает восстановление лишения свободы за недостоверные данные в декларациях. При этом были учтены рекомендации президента Владимира Зеленского, который ранее ветировал этот документ. За законопроект проголосовали 315 парламентариев.

Мз закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде. Что, по мнению Зеленского, позволило бы переписывать имущество на члена семьи и не вносить его в декларацию.

Кроме того, президент внес в документ еще одну правку. Он дополнил норму о том, что умышленное непредставление е-декларации карается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".

Решение прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Система электронных деклараций в украинских условиях стала инструментом контроля со стороны курируемых Западом так называемых "антикоррупционных структу" (НАПК, НАБУ) над чиновниками и политиками.

Так как практически в любой декларации можно найти данные, трактуемые как «недостоверные», любой украинский чиновник или политик, а также судья и представитель правоохранительных органов, оказывался под колпаком у "антикоррупционных" органов.

И, соответственно, они, а также контролирующие их западные структуры, решали кого привлекать к ответственности, а на кого не обращать внимание.

Именно поэтому Запад и МВФ постоянно требовали вернуть уголовную ответственность за декларации после того, как ее признал неконституционной Конституционный суд осенью прошлого года", - говорится в сообщении.