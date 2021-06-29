Федеральный комиссар правительства Германии по защите данных Ульрих Кельбер призвал федеральное правительство и высшие федеральные органы власти закрыть свои аккаунты в Facebook до конца года, потому что руководство соцсети не готово вносить изменения в обработку данных.

Об этом сообщает Focus.

По мнению Кельбера, работа аккаунтов в с соблюдением требований защиты данных невозможна, о чем он написал в письме во все федеральные министерства и высшие федеральные органы власти.

Защитник конфиденциальности уже выступал за закрытие страниц в Facebook в циркуляре в мае. После чего управление печати и информации федерального правительства поговорило с представителями Facebook о проблемах властей по защите данных.

Кельбер написал, что Facebook, к сожалению, отправил в пресс-службу публично известное "Дополнение» только за октябрь 2019 года. Это соглашение, «Дополнение к контроллеру страницы", предусматривает, что оператор сайта и Facebook разделяют ответственность за страницу. Таким образом, все соответствующие обязательства по защите данных возлагаются на Facebook.

Однако Кельбер считает, что "добавление" недостаточно для соблюдения правил защиты данных.

Напомним, Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook. Однако компания отрицает все обвинения.

Также сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров удалил аккаунт в Facebook.