Ученые создали прибор для похудения, блокирующий челюсти. В сети его уже прозвали "орудием для пыток". Фото

Ученые из новозеландского университета Отаго разработали "первое в мире устройство для похудения", которое блокирует челюсти с помощью магнита и не позволяет его владельцу открывать рот, чтобы есть твердую пищу. К такому методу сброса веса пользователи сети отнеслись критически.

Об этом говорится в пресс-релизе исследователей

Аппарат под названием DentalSlim Diet Control устанавливается на верхние и нижние задние зубы при помощи специальных болтов для фиксации. Болты соединяются друг с другом двумя сильными магнитами, которые не дают человеку, находящемуся на диете, жевать твердую пищу.

"Аппарат позволяет владельцу открывать рот только на 2 мм, ограничивая рацион жидкими продуктами. При этом аппарат не мешает дышать и говорить. Участники испытания нового изобретения потеряли в среднем 6,36 кг за две недели и получили реальный стимул продолжать свой путь к снижению веса", - заявили ученые.

Ведущий исследователь DentalSlim Diet Control, профессор Пол Брантон отметил, что устройство можно установить только с помощью стоматолога.

"Это устройство не может вызвать никаких неблагоприятных последствий", - заверил он.

В свою очередь пользователи социальной сети Twitter возмутились такому изобретению.

"Это орудие для пыток, и вам должно быть стыдно рекламировать его, не говоря уже о том, чтобы быть связанным с этим", - комментирует устройство пользователь сети.

"Вы все жуткие, обратитесь за помощью, пожалуйста, научитесь чувствовать стыд", - согласилась с ним другая пользовательница Twitter.

"Это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видел", - написала девушка.

Ряд других критиков утверждали, что ожирение становится следствием, в том числе, биологических и социально-экономических трудностей, чего не исправишь, просто зажав рот.

После этого университету Отаго пришлось прояснить свою позицию.

"Устройство не предназначено для быстрой или долгосрочной потери веса; скорее, оно нацелено на помощь людям, которым нужна операция и которые не могут сделать операцию, пока не похудеют. Через две-три недели они могут отключить магниты и удалить устройство. У них может быть период менее строгой диеты, а затем они снова вернутся к лечению. Это позволит применить поэтапный подход к снижению веса, подкрепленный советами диетолога", - говорится в заявлении.

Также неизвестно, почему университет назвал это устройство" первым в мире в своем роде, учитывая, что еще в Средневековье создавалось огромное количество подобных приспособлений - в последнее время этот спорный и экстремальный метод похудения практиковался в таких странах, как Нигерия и Южная Африка.

В пресс-релизе университета Отаго также указывается, что практика зажима челюстей хирургическим путем стала популярной в 1980-х годах. Вместе с тем исследователи отмечают, что в тех случаях такой метод был "сопряжен с риском", включая опасность подавиться рвотой, получить заболевание десен и другие проблемы при движении челюстей и острых психических заболеваниях.

Вместе с тем первоначальные клинические результаты исследования DentalSlim Diet Control показали, что "участникам было трудно произносить некоторые слова, и они чувствовали напряжение только изредка" и "почти никогда не сообщали об изменении вкусовых ощущений и не чувствовали дискомфорт при питье".

Ученые также указывают, что участники исследования, по их словам "иногда испытывали дискомфорт и чувствовали, что жизнь в целом стала менее удовлетворительной", но в целом разработчики пришли к выводу, что люди "переносили устройство в течение двухнедельного периода с удовлетворительной потерей веса".

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